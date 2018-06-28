Шведский суд поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

Суд Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«Сегодня апелляционный суд округа Свеа (Швеция) принял решение оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по спору между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в рамках контракта на транзит газа через территорию Украины», — заявили в «Газпроме».

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Уточняется, что «Нафтогаз Украины» пытался обжаловать этот судебный приказ, но суд признал его доводы несостоятельными.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз Украина» подал представление в апелляционный суд Швеции, который приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража в отношении «Газпрома».