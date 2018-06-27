Евросоюз ужесточит правила ввоза и вывоза наличных

Комитет постоянных представителей стран Европейского союза согласовал внесение изменений в регламент, который касается ввоза и вывоза наличных денежных средств. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

В ведомстве отметили, что данные меры помогут в борьбе с финансированием терроризма и схемами отмывания денег.

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«Новое законодательство обязывает любого гражданина, въезжающего в ЕС или выезжающего из ЕС и имеющего наличные средства на сумму €10 тыс. или более, декларировать их таможенным органам. Декларация должна быть оформлена независимо от того, имеют ли путешественники наличные деньги при себе, в багаже или транспортных средствах», — пояснили в Совете ЕС.

Ранее сообщалось, что ЕС одобрил выделение Украине €1 млрд.