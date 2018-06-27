ФНС: Грудинин являлся бенефициаром белизского офшора

Гендиректор ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павел Грудинин до 31 декабря 2017 года являлся конечным бенефициаром белизского офшора «Bontro LTD», говорится в материалах Федеральной налоговой службы (ФНС).

В среду во время судебного заседания по иску акционеров Совхоза о признании недействительными сделок по передаче двух земельных участков «Каширскому моллу», ФНС представила пояснения, из которых следует, что Грудинин, как минимум, до конца 2017 года являлся владельцем зарубежного офшора, сообщил представитель истцов Владимир Бояринов.

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По его словам, данный факт имеет большое значение для рассмотрения дела, поскольку говорит о том, что Грудинин владел контрольным пакетом акций Совхоза и не мог как заинтересованное лицо голосовать за сделку об отчуждении принадлежащих предприятию земельных участков. «20% акций Совхоза принадлежат ООО «Российское», почти 100% акций которого владеет белизский офшор. Получается, Павел Николаевич контролировал 64% акций Совхоза», — цитирует Бояринова РАПСИ.

Юрист также добавил, что в предусмотренные законом сроки информация о бенефициарном владении офшором не была представлена в контролирующие государственные органы, за что Грудинин был привлечен к административной ответственности.