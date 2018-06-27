Более 20 тысяч семей ипотечных заемщиков получили адресную госпомощь по правительственной программе

С начала реализации программы помощи в апреле 2015 адресную государственную помощь получили свыше 20,6 тыс. семей ипотечных заемщиков, оказавшихся в сложной финансовой ситуации, рассказали в «ДОМ.РФ», комментируя опубликованный в среду доклад Счетной палаты. В том числе 1,753 тыс. ипотечных кредитов реструктурировано в рамках текущего этапа реализации программы, решение о проведении которого было принято Правительством РФ в августе 2017 г.

В докладе Счетной палаты отмечается, что Программа помощи заемщикам по ипотечным жилищным кредитам «в целом выполняет свою задачу». Документ опубликовал в среду РБК. Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, в Счетной палате отдельно отметили превышение показателя текущего этапа по количеству людей, которым оказана помощь, с запланированных 1300 до почти 2000 человек во втором этапе программы.

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По мнению экспертов, программа оказалась действенным механизмом по решению проблем ипотечников в сложной ситуации. «Если ещё год-два назад был митинг на митинге, то сейчас такой социальной напряжённости нет. Проблема решена. Да и просрочка по ипотеке снижается», - прокомментировал генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко.

С августа 2017 года помощь оказана на общую сумму порядка 1,689 млрд рублей, еще по более чем 200 заявкам приняты положительные решения и ожидается оформление реструктуризации в ближайшее время.

«Среди получивших помощь на этом этапе 367 семей относится к категории многодетных, 447 семей с инвалидами, 48 ветеранов боевых действий, 753 семей с несовершеннолетними детьми и студентами-очниками, 138 семьи из иных социальных категорий. Средний размер помощи на текущем этапе составляет 964 тыс. рублей. Наиболее активными участниками программы по количеству реструктурированных кредитов являются Сбербанк, Банк ВТБ, ДельтаКредит, Москоммерцбанк, Райффайзенбанк», — добавили в ДОМ.РФ.