Минфин Украины рассказал об уровне дефицита бюджета страны
В минфине Украины заявили, что дефицит госбюджета страны в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд гривен. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».
По данным ведомства, расходы госбюджета Украины за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд гривен, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года.
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Как отмечается, расходы бюджета по общему фонду выросли на 24,8%.
Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП.
Как отмечалось, в документ заложен рост экономики в 3%, инфляция ожидается на уровне 9%.