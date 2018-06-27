Минфин Украины рассказал об уровне дефицита бюджета страны

В минфине Украины заявили, что дефицит госбюджета страны в январе-мае 2018 года составил 9,2 млрд гривен. Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

По данным ведомства, расходы госбюджета Украины за январь-май 2018 года были равны 379,9 млрд гривен, что на 26,6% выше показателя за аналогичный период 2017 года.

Реклама

Как отмечается, расходы бюджета по общему фонду выросли на 24,8%.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла госбюджет на 2018 год с дефицитом 2,4% ВВП.

Как отмечалось, в документ заложен рост экономики в 3%, инфляция ожидается на уровне 9%.