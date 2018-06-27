Новак и глава минэнерго США обсудили «Северный поток — 2»

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что обсудил со своим американским коллегой Риком Перри строительство газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в ходе встречи он обсудил с главой минэнерго США «Северный поток — 2».

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Новак также добавил, что Россия и США намерены оставаться «в контакте по данному вопросу».

Однако, глава Минэнерго России не уточнил подробности разговора с Перри.

Ранее премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что правительство страны планирует задержать реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2».

По его словам, вопрос о строительстве газопровода необходимо вынести на обсуждение на общеевропейский уровень.