Новак и Мнучин обсудили антироссийские санкции

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что обсудил с главой минфина США Стивеном Мнучиным санкции против России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он провел встречу с Мнучиным в Вашингтоне.

Он также добавил, что в ходе переговоров обсудил с главой минфина США вопросы энергетики и влияние антироссийских санкций.

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Ранее сообщалось, что минфин США ввел новые санкции против России.

В свою очередь МИД России прокомментировал введение США новых антироссийских санкций, отметив, что результат от них будет нулевой.

В ведомстве также добавили, что в Вашингтоне «никак не угомонятся со своими санкциями».