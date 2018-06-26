Глава Минфина Великобритании предупредил о последствиях торговой войны Трампа

Министр финансов Великобритании Филипп Хаммонд в интервью CNBC заявил, что торговая война США станет «катастрофой для каждого».

Британский министр считает, что и сами США не будут застрахованы от последствий торговой войны. Отмечается, что следствием торговых споров США с другими крупными экономиками мира стала неустойчивость финансовых рынков.

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«Я очень надеюсь, что мы сможем избежать полномасштабной торговой войны, которая станет катастрофой для всех, не в последнюю очередь для Соединенных Штатов», — сказал Хаммонд.

Уточняется, что 25 мая президент США Дональд Трамп возобновил риторику торговой войны, после того как компания Harley-Davidson решила частично перенести производство мотоциклов из США.

Хаммонд отметил, что мы живем в «неопределенное время», так как раньше была уверенность в том, что США привержены открытым рынкам и свободной торговле.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил удивление из-за решения Harley-Davidson перенести производство.