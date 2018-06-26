Медведев рассказал о процессе проработки пенсионного законодательства

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство старается максимально учитывать интересы всех граждан при изменении пенсионного законодательства. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и работодателей, и интересы государства в целом», — сказал Медведев.

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Он также подчеркнул, что при изменении пенсионного законодательства важно не потерять ни одного профессионала, а также приложить все усилия, чтобы у людей в зрелом возрасте была работа.

Ранее министр труда и социальной защиты России Максим Топилин рассказал об увеличении среднего размера пенсии в 2019 году.

По его словам, в следующем году средний размер пенсии увеличится до 15,4 тыс. рублей. При этом прибавка для неработающих пенсионеров составит в среднем 1 тыс. рублей в месяц.