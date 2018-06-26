В Австрии назвали санкции против России «выстрелом в собственное колено»

Представители австрийского бизнеса выступили против экономических санкций в отношении России, поскольку они вредят местной промышленности. Об этом пишет издание Oberoesterreichische Nachrichten.

Как отмечается, фирма Backaldrin приняла решение о переносе производства своей продукции на территорию третьих стран для того, чтобы иметь возможность продолжать экспорт на территорию России. От санкций пострадала и сотрудничавшая российской стороной с 1990-х компания Greisinger: за один день объемы продаж упали с €13,5 млн практически до нуля, а потери составили 12,5% оборота.

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«Мы смогли тогда найти другие экспортные направления, но для этого нам пришлось в три раза увеличить численность отдела продаж. Все это затем отразилось на наших показателях», — заявил Франц Грайзингер.

Он добавил, что после снятия антироссийских санкций компания сможет быстро восстановить свои позиции на территории России.

По словам руководителя Института экономики Верхней Австрии Готфрида Кнайфеля, санкции в отношении российской стороны стали для австрийских предприятий «выстрелом в собственное колено».

Ранее депутат немецкого бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер заявил, что Германия ежемесячно теряет €618 млн из-за антироссийских санкций.