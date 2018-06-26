Россия начинает разрабатывать самолет на замену «Руслану»

Россия приступает к разработке эскизного проекта сверхтяжелого транспортного самолета, который должен заменить Ан-124 «Руслан». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на годовой отчет ОАК.

Ранее представитель украинского предприятия «Антонов» заявил, что производство самолета Ан-124 на территории России невозможно.

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«Подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СВТС (сверхтяжелого военно-транспортного самолета), разработка эскизного СВТС; подготовка и согласование Минпромторгом России технико-экономического обоснования программы СТВТС», — говорится в документе.

В ОАК ранее называли возобновление производства «Руслана» решаемой задачей.