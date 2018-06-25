Кудрин дал прогноз по ценам на нефть после решения ОПЕК+

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что он не ожидает больших изменений цен на нефть после решения ОПЕК+ об увеличении добычи нефти. Об этом сообщает RNS.

«Я думаю, что больших изменений в политике цен не произойдет, потому что решение ОПЕК было взвешенным», — сказал Кудрин.

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Он подчеркнул, что данное решение принципиально не повлияет на цены.

Ранее сообщалось, что участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.

Как стало известно, следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене.