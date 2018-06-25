ЦБ зафиксировал двукратное увеличение рынка краудфандинга

Банк России зафиксировал фактически двукратное увеличение объема рынка краудфандинга в 2017 году, до 11,2 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы регулятора.

«Столь заметный рост рынка «народного финансирования» отчасти объясняется появлением в сегменте B2B (займы, предоставляемые бизнесом бизнесу) отчетности нового крупного игрока», — сообщает издание.

Реклама

Другими причинами подобного роста рынка стали ужесточение требований банков к маленьким компаниям-заемщикам, а также физлицам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что жесткое регулирование в сфере краудфандинга не всегда полезно.