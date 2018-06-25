Кабмин внес в Госдуму закон об обнулении НДС на перелеты на Дальний Восток

Правительство внесло в Госдуму законопроект об обнулении НДС на авиаперелеты в регионы Дальнего Востока. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«В целях развития транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа законопроектом предлагается установить ставку НДС в размере 0% в отношении операций по реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения пассажиров и багажа расположены на территории Дальневосточного федерального округа», — заявили в правительстве.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил направить на социальное развитие Дальнего Востока 54 млрд руб. в течение 3 лет.