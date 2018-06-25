В Италии заявили о готовности обсуждать снятие санкций с России

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини заявил, что власти готовы перейти от слов к делу в вопросе снятия антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

«К власти пришло правительство, которое хочет сделать то, что пообещало во время предвыборной кампании. Санкции против России бесполезны и вредны. Мы готовы перейти от слов к делу», — сказал Сальвини.

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Он также добавил, что Россия, Италия и ЕС должны налаживать сотрудничество в области экономики и борьбы с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в Европарламенте назвали страны, которые могут выступить за пересмотр санкций против России.