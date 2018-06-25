CNBC: победа Эрдогана на выборах вряд ли поможет экономике Турции
После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Турции перед страной остается множество нерешенных экономических вопросов, сообщает CNBC.
Издание отмечает, что усиление власти Эрдогана вряд ли поможет экономике, находящейся в шатком состоянии.
Cреди проблем издание выделяет: падение турецкой лиры, высокий уровень инфляции в 12%, а также представления о том, что Эрдоган ограничивает независимость Центрального банка.
Аналитики отметили, что Эрдоган всегда стремился к достижению росту экономики любой ценой. Это означает, что он использует процентные ставки, предпочитая монетарную политику, которая ставит рост выше контроля над инфляцией.
Уточняется, что Эрдоган играет жесткую роль в определении монетарной политики Турции, а многие наблюдатели отмечают, что президент страны, правящий с 2003 года, держит ЦБ с «завязанными руками».
Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах.