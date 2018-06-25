CNBC: победа Эрдогана на выборах вряд ли поможет экономике Турции

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После победы Реджепа Тайипа Эрдогана на президентских выборах Турции перед страной остается множество нерешенных экономических вопросов, сообщает CNBC.

Издание отмечает, что усиление власти Эрдогана вряд ли поможет экономике, находящейся в шатком состоянии.

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Cреди проблем издание выделяет: падение турецкой лиры, высокий уровень инфляции в 12%, а также представления о том, что Эрдоган ограничивает независимость Центрального банка.

Аналитики отметили, что Эрдоган всегда стремился к достижению росту экономики любой ценой. Это означает, что он использует процентные ставки, предпочитая монетарную политику, которая ставит рост выше контроля над инфляцией.

Уточняется, что Эрдоган играет жесткую роль в определении монетарной политики Турции, а многие наблюдатели отмечают, что президент страны, правящий с 2003 года, держит ЦБ с «завязанными руками».

Ранее глава Высшей избирательной комиссии Турции Сади Гювена заявил, что лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган получил абсолютное большинство голосов на президентских выборах.