Рубль снижается на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль падает.

В частности, курс доллара вырос на 38 коп. и составил 63,27 руб.

Курс евро вырос на 38 коп., до 73,68 руб.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,73%, до $74,02 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 3,76 коп., до 73,72 руб., курс доллара уменьшился на 54,77 коп., до 63,23 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, снизилась по сравнению с показателем на пятницу на 28,43 коп., составив 67,95 руб.

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