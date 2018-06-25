WSJ: Трамп намерен ввести новые ограничения для компаний КНР

Президент США Дональд Трамп планирует запретить китайским компания инвестировать в технологические фирмы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, Трамп также намерен заблокировать дополнительный экспорт технологий США в Китай.

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Как отмечается, президент США объявит о новых мерах в отношении КНР в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать торговые споры с Китаем.

По его словам, он «не позволит Китаю получать выгоду за счет США».