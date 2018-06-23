Следующее заседание министров ОПЕК+ пройдет в Вене 4 декабря

Следующая министерская встреча ОПЕК+ пройдет 4 декабря в Вене, передает РИА «Новости».

«Принято решение, что следующее заседание министров стран ОПЕК и не ОПЕК пройдет в Вене 4 декабря», — говорится в заявлении по итогам заседания министров ОПЕК+.

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Заседание стран-членов ОПЕК пройдет в Вене 3 декабря.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что в течение трех месяцев будут собраны предложения стран сделки по дальнейшей кооперации.

«Мы положили начало дискуссии по проекту документа, согласно которому мы планируем реализовать наше сотрудничество по окончанию 2018 года уже на более долгосрочную перспективу. Был представлен проект соответствующей концепции сотрудничества», — сказал Новак пресс-конференции по итогам заседания ОПЕК+.

Ранее участники состоявшейся в Вене встречи стран ОПЕК+ договорились об увеличении нефтедобычи на 1 млн баррелей в сутки.