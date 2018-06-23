Туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении деятельности

Санкт-Петербургский туроператор «Матрешка-Тур» сообщил о прекращении туроператорской деятельности. Об этом сообщается на сайте компании.

Кроме того, туроператор сообщил, что не может выплатить задолженности по аннулированным ранее турам.

«К сожалению, в настоящий момент ООО «Матрешка-Тур выездной туризм» не имеет возможности оперативного восстановления в реестре туроператоров в связи с отзывом лицензии у страховой компании, предоставлявшей ранее финансовые гарантии — АО «Инвесстрах». Учитывая действующее законодательство Российской Федерации, туроператор не имеет возможности продолжать операционную деятельность, и, как следствие, не может исполнить взятые на себя обязательства по выплате образовавшейся задолженности», — говорится в сообщении компании.

Ранее туроператор Ted Travel сообщил о прекращении деятельности.