В Европарламенте назвали страны, которые могут выступить за пересмотр санкций против России

Депутат Европарламента и вице-президент «Национального фронта» Франции Николя Бе рассказал о странах, которые могут выступить за пересмотр санкций против России. Об этом сообщает RT.

По словам Бе, санкции являются контрпродуктивными, поскольку вредят европейскому сельскому хозяйству и производителям. Он заявил о необходимости «выходить из этой спирали и прекратить некое подобие холодной войны с Россией», а также призвал уважать Россию как партнера, дружественную страну и великую нацию.

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«Я думаю, что на сегодняшний день уже многие страны начинают защищать эту разумную позицию по отношению к России. Это можно сказать о Венгрии, Австрии, Италии. Многие парламентарии, экономические и политические эксперты по всей Европе желают выйти на уровень позитивных отношений с Россией, потому что это соответствует нашим интересам», — сказал Бе.

Ранее украинский президент Петр Порошенко принял решение внести санкции против семи политических партий из России.