Трамп продлил санкции против КНДР

Президент США Дональд Трамп принял решение о продлении санкций в отношении Северной Кореи, сообщается на сайте Белого дома.

«Наличие и риск распространения материалов для создания ядерного оружия на Корейском полуострове, а также действия и политика правительства Северной Кореи продолжают представлять чрезвычайную угрозу национальной безопасности, международной политике и экономике США», — говорится в заявлении на сайте.

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В заявлении Белого дома отмечается, что данное обстоятельство является основанием для сохранения санкций против КНДР.

Американские санкции против Пхеньяна вводились рядом исполнительных указов от 2008, 2010, 2011, 2015, 2016 и 2017 годов.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты сохранят санкционный режим в отношении КНДР, пока власти страны не осуществят полную денуклеаризацию Корейского полуострова. Позднее стало известно, что США предъявили КНДР 47 требований по денуклеаризации.