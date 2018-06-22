Британия поддержала введение ЕС ответных мер на пошлины США

Официальный представитель британского премьер-министра заявил, что власти Великобритании поддерживают введение Евросоюзом ответных пошлин на ряд товаров из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы считаем, что планы ЕС являются взвешенным и пропорциональным ответом, и мы их поддерживаем», — заявил представитель.

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Он также добавил, что премьер-министр Тереза Мэй обсудит вопрос о тарифах с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Лондон в июле.

Ранее сообщалось, что ответные меры Евросоюза против введения США пошлин на европейскую сталь и алюминий вступили в силу.

ЕС введет пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и различную одежду.