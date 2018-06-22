Кабмин готов поддержать возмещение сельхозпроизводителям потерь от роста цен на топливо

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что готов поддержать меру о возмещении убытков производителям сельскохозяйственной продукции из-за подорожания топлива. Об этом сообщает RNS.

«Такого рода компенсации нужны. Я это решение готов поддержать в рамках несвязанной поддержки и возможностей резервного фонда, и, наверное, надо другие источники посмотреть», — сказал Медведев.

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Ранее председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин предложил компенсировать сельхозпроизводителям убытки от подорожания топлива.

Он также сообщил, что закрепление цен на топливо на уровне 30 мая является «грабежом».