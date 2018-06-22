В Греции назвали «историческим» решение Еврогруппы по греческому долгу

Официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос заявил, что решение Еврогруппы по греческому долгу является историческим. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это историческое решение. Это произошло после восьми лет серьезных трудностей и трех программ, и это стоит всех усилий, которые были предприняты. Складывается новая ситуация для общества и экономики», — сказал Тзанакопулос.

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Ранее сообщалось, что министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) достигли соглашения об условиях выхода Греции из программы финансовой помощи, среди них снижение долговой нагрузки на Грецию.

Уточняется, что достижение этого соглашения было основной целью заседания.