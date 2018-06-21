Министр нефти Ирана досрочно ушел с заседания мониторингового комитета ОПЕК+

Министр нефти Ирана Бижан Зангане досрочно покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+, сообщает РИА «Новости».

В Вене проходит встреча государств ОПЕК+. 22 июня должно состояться заседание стран, входящих в соглашение ОПЕК, 23 июня пройдет встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+

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«Нет, хорошим не было», — заявил Зангане в ответ на вопрос о том, хорошо ли прошло заседание.

Ранее сообщалось, что глава Минэнерго России Александр Новак провел встречи с Зангане и с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом Аль-Фалихом.

Также ранее в Минэнерго выразили уверенность в том, что в ОПЕК+ придут к соглашению по добыче нефти.