За неделю международные резервы России выросли на $1,4 млрд и на 15 июня составили $462,4 млрд против $461 млрд на 8 июня. Об этом сообщается на сайте Банка России.

«Объем международных резервов по состоянию на 15 июня составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $1,4 млрд, или на 0,3%, преимущественно вследствие приобретения валюты в рамках бюджетного правила», — говорится в сообщении.

Реклама

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства.

Ранее сообщалось, что международные резервы России выросли на $2,5 млрд.