Госдума приняла закон о регулировании долевого строительства

Госдума приняла закон, который направлен на усиление контроля и ответственности в сфере долевого строительства. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам главы профильного комитета Николая Николаева, С 1 июля 2018 года на всех застройщиков, получивших разрешение на строительство до указанной даты, планируется распространить требование об обязательном банковском сопровождении, предусматривающее обязанность застройщика открыть банковский счет в отношении каждого разрешения на строительство в одном уполномоченном банке.

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Также ряд положений законопроекта касается корректировки вступающих в силу с 1 июля 2018 года новых требований к застройщикам.

Кроме того, в целях реализации поручения президента России с 1 июля 2019 года предусматривается переход на исключительное использование счетов эскроу при привлечении средств граждан в долевое строительство, если договор участия в долевом строительстве с первым участником долевого строительства представлен на государственную регистрацию после обозначенной даты.