В Европарламенте рассказали, когда рассмотрят вопрос о снятии антироссийских санкций

Депутат Европейского парламента, представляющий Италию, Марио Боргезио заявил, что все страны Европы должны быть заинтересованы в дипломатической и коммерческой разрядке в отношениях c российской стороной. Об этом сообщает RT.

По словам Боргезио, к снятию антироссийских санкций должны в первую очередь проявлять интерес «страны с сильной экспортной составляющей, в том числе германия и Франция. Это имеет значение для развития сектора сельского хозяйства, а также сферы роскоши, в частности моды.

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Боргезио подчеркнул, что вопрос пересмотра санкций можно будет поднять не раньше саммита Совета Европы, который состоится в июне-июле 2019 года. Депутат заметил, что для курса на отмену санкций «будет желательна» инициатива со стороны румынского и австрийского президентов.

Ранее сообщалось, что Европейский союз официально продлил санкции по Крыму и Севастополю.