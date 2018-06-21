Президент Венесуэлы поднял минимальную зарплату до $1,85

Президент Венесуэлы Николас Мадуро увеличил минимальную заработную плату в стране до 3 млн боливаров, с учетом дополнительных выплат на покупку минимальной продуктовой корзины она составит 5,2 млн боливаров, что примерно равно $1,85. Об этом сообщает национальное новостное агентство AVN.

«С сегодняшнего дня работники будут получить минимальный доход в размере 5 млн 196 тыс. боливаров. Общий рост — на 103%», — заявил Мадуро.

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В последний раз глава Венесуэлы поднимал зарплату в стране в апреле, однако ее рост не повлиял на покупательскую способность из-за гиперинфляции: только в мае инфляция в стране превысила 24500% в годовом исчислении.

В начале марта текущего года Мадуро обещал поднять минимальную зарплату до $2.