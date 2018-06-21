Глава украинского профсоюза горняков заявил о срыве обещаний Киева перед шахтерами

Глава Независимого профсоюза горняков Украины (НПГУ) Михаил Волынец заявил, что украинские власти не выполнили свои обещания о выплате зарплат шахтерам. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Глава профсоюза написал, что министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик на встрече с шахтерами пообещал, что 20 июня бюджетный комитет Верховной рады поддержит законопроект об увеличении финансирования предприятий угольной промышленности на 2,8 млрд гривен (около $106 млн). По словам Волынца, министр заверил горняков, что депутаты проголосуют за его принятие.

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Председатель НПГУ отметил, что на заседании комитета данный законопроект не был рассмотрен. Из-за того, что минфин Украины не поддержал законопроект, его рассмотрение «оттащили» еще на две недели. Волынец подчеркнул, что вместо обещанных денег была отправлена «значительно меньшая» сумма, хотя министр обещал отправить 15 млн гривен (около $566 тыс.) «уже завтра».

«Что же получается, были обещания рассмотрения этого законопроекта на заседании комитета — в результате он не рассматривался. Согласно законам, проект не будет рассматриваться в парламенте в ближайшие 15 дней. А уже с 1 июля задолженность по зарплате вырастет еще на 500 млн гривен (около $18,9 млн)», — резюмировал Волынец.

Ранее сообщалось, что шахтеры провели акцию протеста у здания Верховной рады.