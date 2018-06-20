Кудрин прокомментировал новую должность Меня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экс-глава Минстроя Михаил Мень является опытным министром. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мень — достаточно опытный министр и человек. Надеюсь, он усилит работу Счетной палаты», — сказал Кудрин.

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Он также добавил, что Счетная палата не планирует обновлять кадровый состав.

Ранее сообщалось, что Совфед утвердил экс-главу Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты России.

Уточняется, что до принятия указанного решения члены Совфеда освободили от должности аудитора Александра Филипенко. Он курировал в Счетной палате расходы на соцсферу и культуру.

Как стало известно, Филипенко намерен продолжить работать в ведомстве советником председателя.