Disney выдал новое предложение властям Великобритании по Sky News

Disney предложил британским властям договор об управлении Sky News в течение 15 лет и возможность его продажи только с разрешения правительства Великобритании. Об этом сообщает Variety.

Со своей стороны 21st Century Fox подготовил новые предложения по приобретению Sky. Предложение включает обещание финансирования Sky News в течение 15 лет.

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Согласно предлагаемым планам, Sky News получит гарантированное финансирование в размере 100 миллионов фунтов стерлингов ($132 млн) в год.

В апреле сообщалось, что 21st Century Fox может продать британский телеканал Sky Walt Disney.