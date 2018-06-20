ЕК утвердила введение ответных мер на пошлины США

Еврокомиссия пришла к соглашению по ответным мерам на введение США пошлин на европейскую сталь и алюминий. Об этом сообщается на сайте ЕК.

Уточняется, что ответные меры затронут американские товары стоимостью в $2,8 млрд. Ограничения вступят в силу в пятницу, 22 июня.

Реклама

«Ребалансирующие меры ЕС будут действительны до тех пор, пока США не отменят пошлины, что будет проходить в соответствии с соглашением ВТО и законодательством ЕС», — заявили в ЕК.

ЕС введет пошлины в 25% на американский рис, апельсиновый сок, арахисовое масло, виски, сигареты и различную одежду.

Ранее сообщалось, что объем ответных мер России на введение с пошлин США на сталь и алюминий на первом этапе составит $93 млн.