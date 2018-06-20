ОПЕК подготовит документ по институциализации ОПЕК+ к концу года

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что планирует совместно с генсеком ОПЕК Мохаммедом Баркиндо к концу текущего года подготовить документ по институциализации ОПЕК+. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы исходим из того, что институционализация этого сотрудничества придаст большую дополнительную важность. Я и генеральный секретарь работаем над тем, чтобы подготовить соответствующий документ для министров к концу года, что позволит сделать партнерство долгосрочным», — сказал Сухейль аль-Мазруи.

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Он также выразил надежду, что в ближайшие месяцы удастся институционализировать на долгосрочной основе эти отношения.

Ранее сообщалось, что первый замминистра энергетики Алексей Текслер уверен, что страны-участницы ОПЕК+ достигнут на встрече в Вене соглашения по увеличению добычи нефти.