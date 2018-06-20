В ЕК предположили, что Трамп не знаком с трудами Адама Смита

Гендиректор ЕК по вопросам торговли Жан-Люк Демарти поиронизировал в Европарламенте по поводу введенных США пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выглядит так, будто ни Дональд Трамп (президент США), ни секретарь Росс (министр торговли Уилбур Росс) когда-либо читали Адама Смита, Дэвида Рикардо, они их не знают», — заявил Демарти.

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Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард сообщила, что фонд ожидает незначительного негативного прямого эффекта от ответных мер в отношении США из-за их торговых пошлин в диапазоне 0,1-0,2% ВВП.

По ее словам, МВФ уже наблюдает сокращение инвестиций от Европы из-за ситуации в области торговли.