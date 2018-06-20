Минфин может изменить минимальные цены на водку, коньяк и шампанское

В Министерстве финансов России в нынешнем году могут пересмотреть минимальные цены на водку, коньяк и шампанское, а также впервые их ввести для вина и винных напитков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на документ аналитической службы Росалкогольрегулирования (РАР).

По данным издания, расчет минимальных цен будет производиться по единой для всех алкогольных напитков формуле. Эксперты прогнозируют, что минимальные розничные цены будут пересмотрены в сторону повышения. Отмечается, что цены на напитки могут быть пересмотрены Минфином в течение нынешнего года.

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В газете напомнили, что минимальные цены на алкогольные напитки Минфин в последний раз устанавливал в 2017 году. Для водки самая низкая цена составила 205 руб. за 0,5 л, а для коньяка — 371 руб. за 0,5 л. В 2016 году также была введена минимальная цена на шампанское — 164 руб. за 0,75 л. Минимальные цены на вино и винные напитки ранее никогда не устанавливались, однако этот вопрос обсуждался.

Ранее начальник отдела акцизов Минфина России Нина Нечипорук заявила, что министерство не видит предпосылок для повышения в 2018 году минимальных розничных цен на водку и коньяк.