Энергетики в ходе всероссийской практической тренировки обновят сетевую инфраструктуру Дагестана

Генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский принял участие во встрече с представителями энергетического сообщества по вопросу реструктуризации задолженности регионов Северного Кавказа на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

По его словам, в большинстве субъектов Северного Кавказа по-прежнему наблюдаются высокий уровень задолженности за услуги энергопотребления и колоссальные потери - до 37%. Самую низкую платежную дисциплину демонстрируют предприятия и организации ЖКХ и управляющие компании в многоквартирных домах. Оплата полезного отпуска по этим категориям, например, в Дагестане не превышает 14%. По словам Ливинского, ситуация требует кардинальных действий и нетривиальных шагов.

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«Со стороны компании мы вырабатываем ряд нестандартных решений, которые должны повлиять на ситуацию с потерями. Одно из них - первые всероссийские учения энергетиков - будет опробовано уже в этом году в Дагестане. Они пройдут в шести районах электросетей, на которые приходятся половина потребления республики. Участвовать в данной работе будет порядка 2000 квалифицированных специалистов из разных уголков страны, представляющих компании группы «Россети», около 700 единиц техники», - отметил Павел Ливинский.

Глава «Россетей» также поднял вопрос о необходимости нового тарифного регулирования в регионе, где помимо неплатежей и высоких потерь ситуацию усугубляет дефицит тарифных источников на финансирование инвестиционных программ сетевых компаний.