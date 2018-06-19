Власти готовят программы активной занятости для людей предпенсионного возраста
Замминистра труда Андрей Пудов заявил, что Минтруд готовит программы активной занятости для россиян предпенсионного возраста. Об этом сообщает RNS.
«Мы действительно в настоящее время прорабатываем программы активной занятости для лиц предпенсионного возраста», — сказал Пудов в эфире телеканала «Россия-1».
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Он также отметил, что Минтруд будет рассматривать каждый случай, когда работодатель дискриминирует человека по пенсионному возрасту.
Пудов отметил, что трудовым законодательством России запрещено публиковать в объявлениях о приеме на работу ограничения по возрасту.
Ранее министр труда и социальной защиты Максим Топилин сообщил, что после внедрения пенсионной реформы за 5-6 лет пенсии могут вырасти на 8-10%.