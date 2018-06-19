Кабмин внес в Госдуму правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты
Правительство внесло в Госдуму новые правила распределения доходов от акцизов на нефтепродукты между федеральным и региональными бюджетами. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как стало известно, с 1 июля по 31 декабря 2018 года 15,59% акцизов будет перечисляться в федеральный бюджет, 84,41% — в региональные.
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«Нормативы определены исходя из необходимости компенсировать бюджетам субъектов выпадающие доходы по акцизам на автомобильный бензин и на дизельное топливо в период с июля 2018 года по январь 2019 года включительно, возникающие в связи с предусмотренным соответствующими решениями снижением ставок акцизов», — пояснили в правительстве.
Ранее сообщалось, что правительство и нефтяники договорились о параметрах налогового маневра.