Курс доллара превысил 64 рубля

На открытии торгов курс на Московской бирже курс доллара превысил 64 руб. впервые со 2 мая.

Курс доллара вырос на 68 коп. и составил 64,13 руб.

Курс евро вырос на 42 коп., до 74,2 руб.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 94,96 коп., до 73,48 руб., курс доллара увеличился на 79,87 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 86,66 коп., составив 67,98 руб.

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