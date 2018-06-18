Володин: законопроект о пенсионной реформе пройдет обсуждение с экспертами

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил «Газете.Ru», что Госдума примет законопроект о пенсионной реформе после широкого обсуждения с участием экспертов.

В данный момент законопроект направлен в рассылку в регионы на 30 дней. По истечении данного срока, по словам Володина, в обсуждении законопроекта будут участвовать эксперты. При этом спикер подчеркнул, что законопроект должен быть принят.

Реклама

«Вопрос надо обсуждать», — отметил Володин.

Он добавил, что законопроект должен быть «сбалансирован».

Ключевым параметром пенсионной реформы будет повышение возраста, с которого гражданин выходит на пенсию. Ожидается, что он вырастет до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Также ранее вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявлял, что первое чтение законопроект пройдет в весеннюю сессию (до 29 июля), а второе и третье — в осеннюю.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев поручил членам кабмина разъяснить в Госдуме позицию по пенсиям и налогам.