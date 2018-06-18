HuffPost: торговая война с США грозит Канаде рецессией

Торговая война с США может привести экономику Канады к рецессии, пишет The Huffington Post со ссылкой на доклад одного из крупнейших банков Канады Scotiabank.

В случае торговой войны с США в экономике Канады произойдет ощутимый спад, ожидаемый к 2020 году.

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Ранее президент США Дональд Трамп ввел пошлины на сталь и алюминий в отношении стран ЕС, а также Канады и Мексики. Позже Трамп пошел еще дальше — и ввел тарифы на товары из Китая, которые вступят в действие в следующем месяце, и приблизят тем самым две крупнейшие экономики мира к торговой войне.

Как следует из доклада, эксперты прогнозируют к 2020 году снижение ВВП Канады на 0,4 процентных пункта при выходе США из соглашения по Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и с учетом пошлин Трампа. В случае если будут введены 20% импортные тарифы, экономика Канады сократится на 1,8% к 2020 году.

В июне премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что настроен на продуктивную работу с США, несмотря на несовпадение взглядов на экономическую политику и торговлю.