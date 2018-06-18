Росстат подтвердил оценку роста ВВП России за первый квартал

Рост ВВП России в первом квартале текущего года составил 1,3%. Об этом сообщается в материалах Росстата.

«Объем ВВП России за первый квартал 2018 года составил в текущих ценах 22 239,4 млрд руб. Индекс его физического объема относительно первого квартала 2017 года составил 101,3%, относительно четвертого квартала 2017 года — 84,3%», — заявили в ведомстве.

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Как стало известно, индекс-дефлятор ВВП за первый квартал текущего года по отношению к ценам первого квартала 2017 года составил 106,8%.

Ранее сообщалось, что Евразийский банк развития (ЕАБР) понизил прогноз по росту ВВП России до 1,8%.