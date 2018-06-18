Совфед рассмотрит утверждение Меня аудитором Счетной палаты

Глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин заявил, что комитет поддержал назначение экс-главы Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В Совфед поступило представление президента России на пост аудитора Счетной палаты на имя Михаила Меня», — сказал Рябухин.

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Уточняется, что вопрос утверждения Меня будет выноситься во вторник, 19 июня.

В свою очередь Мень поблагодарил членов Совфеда за их решение.

Ранее источник сообщил, что экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень может занять место в Совете Федерации.

Позднее о том, что Меню ищут место в Совете Федерации подтвердил источник близкий к Кремлю.