Совфед рассмотрит утверждение Меня аудитором Счетной палаты
Глава бюджетного комитета Совета Федерации Сергей Рябухин заявил, что комитет поддержал назначение экс-главы Минстроя Михаила Меня аудитором Счетной палаты. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В Совфед поступило представление президента России на пост аудитора Счетной палаты на имя Михаила Меня», — сказал Рябухин.
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Уточняется, что вопрос утверждения Меня будет выноситься во вторник, 19 июня.
В свою очередь Мень поблагодарил членов Совфеда за их решение.
Ранее источник сообщил, что экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень может занять место в Совете Федерации.
Позднее о том, что Меню ищут место в Совете Федерации подтвердил источник близкий к Кремлю.