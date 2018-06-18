ЕС официально продлил санкции против Крыма и Севастополя

Европейский союз официально продлил санкции по Крыму и Севастополю. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Как стало известно, санкции были продлены на год, до 23 июня 2019 года.

Данные санкции вводят ограничения на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь: европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании.

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Также запрещается экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании для их использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.

Ранее генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф сообщил, что санкционные риски негативно влияют на работу европейских компаний в России.