ЕС официально продлил санкции против Крыма и Севастополя
Европейский союз официально продлил санкции по Крыму и Севастополю. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Как стало известно, санкции были продлены на год, до 23 июня 2019 года.
Данные санкции вводят ограничения на импорт продукции из Крыма или Севастополя в ЕС, инвестиции в Крым или Севастополь: европейские компании не могут покупать недвижимость или объекты в Крыму, финансировать крымские компании.
Также запрещается экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании для их использования в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, и связанных с разведкой и добычей нефти, газа и минеральных ресурсов.
Ранее генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф сообщил, что санкционные риски негативно влияют на работу европейских компаний в России.