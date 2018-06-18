Совфед рассмотрит отставку одного из аудиторов Счетной палаты
Совет Федерации в среду, 20 июня планирует рассмотреть вопрос о досрочном освобождении Александра Филипенко от должности аудитора счетной палаты, сообщает РИА «Новости».
В Счетной палате Филипенко курирует расходы бюджета на образование, здравоохранение, культуру, кинематограф, и средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
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О причинах возможной отставки аудитора не сообщается.
Ранее Александр Филипенко занимал должность губернатора ХМАО.
Ранее сообщалось, что Госдума освободила Татьяну Голикову от должности главы Счетной палаты в связи с переходом на работу в правительство. Новым главой ведомства был назначен Алексей Кудрин.