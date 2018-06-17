Трамп предложил редакции Washington Post бастовать против главы Amazon
Президент США Дональд Трамп в твиттере посоветовал журналистам газеты The Washington Post устроить забастовку против владельца издания, главы Amazon Джеффа Безоса.
«По-настоящему долгая забастовка была бы отличной идеей. Работники получат больше денег, а мы избавимся от фейковых новостей», — написал Трамп.
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По его мнению, работники издания хотят бастовать, потому что «Безос им недостаточно платит».
Ранее Трамп потребовал от газеты Washington Post зарегистрироваться в качестве лоббиста, так как ей владеет Безос.
В последнее время Трамп часто критикует Amazon, так как почта США, по его словам, несет убытки в $1,50 за каждую посылку, доставляемую для компании.