Российский вице-премьер Татьяна Голикова анонсировала создание новой инфраструктуры для пенсионных накоплений, а также пообещала бороться с работодателями, которые ущемляют работников из-за возраста. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Голиковой в телепрограмме «Итоги недели».

По словам Голиковой, в настоящее время прорабатывается законопроект, предполагающий создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. При этом она отметила, что накопленное гражданами останется.

Реклама

«И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — заявила Голикова.

Она добавила, что Роструд уже получил поручение от главы правительства пресекать случаи увольнения человека перед выходом на пенсию, а также сталкивающихся со сложностями при приеме на работу. Для этого будут проводиться контрольно-надзорные мероприятия.

Ранее Голикова рассказала, что власти страны планируют в ближайшее время разработать механизм по обелению «серых» зарплат.