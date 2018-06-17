В Раде назвали «Северный поток — 2» российским «оружием»

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроед назвала «Северный поток — 2» оружием России, которое уже находится в Берлине. Об этом сообщает «112 Украина».

По словам Сыроед, между российской стороной и остальным цивилизованным миром находится пропасть.

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«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня «Северный поток — 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», — заявила Сыроед.

Она также добавила, что поощрение российской «финансовой агрессии» превратит Россию в угрозу для всего мера.

Ранее «Нафтогаз» предупредил о необратимых последствиях от «Северного потока — 2».